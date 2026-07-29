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Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadov v Horných Opatovciach

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na mieste zasahovalo podľa Kondelu 15 príslušníkov HaZZ a deväť dobrovoľných hasičov zo Žiaru nad Hronom a z obci Vyhne s deviatimi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. júla (TASR) - V Žiari nad Hronom hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky komunálneho odpadu v Horných Opatovciach. TASR o tom informoval Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Ako uviedol, dymenie zo skládky odpadov o rozlohe štyri krát štyri metre bolo na tiesňovú linku nahlásené krátko po 16.00 h, hasiči neskôr prieskumom zistili, že ide o požiar o rozlohe desať krát 15 metrov.

Na mieste zasahovalo podľa Kondelu 15 príslušníkov HaZZ a deväť dobrovoľných hasičov zo Žiaru nad Hronom a z obci Vyhne s deviatimi kusmi hasičskej techniky.
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