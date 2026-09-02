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Hasiči zasahujú pri požiari skládky v Trnave
Požiar sa hasičom v súčasnosti podarilo lokalizovať.
Autor TASR
Trnava 2. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri rozsiahlom požiari na skládke odpadu na Zavarskej ulici v Trnave. Požiar zasiahol plochu s rozmermi približne 30.000 štvorcových metrov. Žiadajú obyvateľov obcí v blízkosti skládky, aby zbytočne nevetrali a nezdržiavali sa vonku. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Trnave o tom informoval na sociálnej sieti.
Vzhľadom na dym vznikajúci pri požiari hasiči a zložky zasahujúce na mieste upozorňujú obyvateľov v bezprostrednom okolí skládky, najmä v smere šírenia dymu, aby sa zbytočne nezdržiavali vonku a neotvárali okná. Situáciu naďalej monitorujú a v prípade potreby budú verejnosť informovať o ďalších opatreniach.
Na mieste zriadili riadiaci štáb. K udalosti vyslali aj kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany. Vzhľadom na rozsah zásahu zriadili čerpacie stanovisko v Šúrovciach a následne aj v obci Trakovice. Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru hasiči nasadili niekoľko útočných prúdov.
Požiar sa hasičom v súčasnosti podarilo lokalizovať. Naďalej však vykonávajú hasebné práce a sústreďujú sily a prostriedky na jeho úplnú likvidáciu.
Na mieste zasahujú hasiči z hasičských staníc v Trnave a Hlohovci, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a členovia dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z Bohdanoviec nad Trnavou, Brestovian, Bučian, Cífera, Dobrej Vody, Dvorníkov, Jaslovských Bohuníc, Križovian nad Dudváhom, Šúroviec, Trnavy, Vlčkoviec, Voderád, Zeleneča a DHZ Pole.
Vzhľadom na dym vznikajúci pri požiari hasiči a zložky zasahujúce na mieste upozorňujú obyvateľov v bezprostrednom okolí skládky, najmä v smere šírenia dymu, aby sa zbytočne nezdržiavali vonku a neotvárali okná. Situáciu naďalej monitorujú a v prípade potreby budú verejnosť informovať o ďalších opatreniach.
Na mieste zriadili riadiaci štáb. K udalosti vyslali aj kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany. Vzhľadom na rozsah zásahu zriadili čerpacie stanovisko v Šúrovciach a následne aj v obci Trakovice. Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru hasiči nasadili niekoľko útočných prúdov.
Požiar sa hasičom v súčasnosti podarilo lokalizovať. Naďalej však vykonávajú hasebné práce a sústreďujú sily a prostriedky na jeho úplnú likvidáciu.
Na mieste zasahujú hasiči z hasičských staníc v Trnave a Hlohovci, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a členovia dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z Bohdanoviec nad Trnavou, Brestovian, Bučian, Cífera, Dobrej Vody, Dvorníkov, Jaslovských Bohuníc, Križovian nad Dudváhom, Šúroviec, Trnavy, Vlčkoviec, Voderád, Zeleneča a DHZ Pole.