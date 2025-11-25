< sekcia Regióny
Veľký požiar v Senici: Hasiči bojujú s plameňmi v stolárskej dielni
Plamene zachvátili uskladnený materiál a časť interiéru dielne. Aktuálne na mieste udalosti prebieha rozoberanie strešnej konštrukcie.
Autor TASR
Senica 25. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú približne od 11.00 h pri požiari stolárskej dielne v Senici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
Plamene zachvátili uskladnený materiál a časť interiéru dielne. Aktuálne na mieste udalosti prebieha rozoberanie strešnej konštrukcie. Na mieste zasahujú aj Dobrovoľné hasičské zbory obcí Jablonica a Sobotište a mesta Senica.
