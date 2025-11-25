Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veľký požiar v Senici: Hasiči bojujú s plameňmi v stolárskej dielni

Snímka z miesta požiaru v stolárskej dielni v Senici. Foto: facebook - Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj

Plamene zachvátili uskladnený materiál a časť interiéru dielne. Aktuálne na mieste udalosti prebieha rozoberanie strešnej konštrukcie.

Autor TASR
Senica 25. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú približne od 11.00 h pri požiari stolárskej dielne v Senici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

Plamene zachvátili uskladnený materiál a časť interiéru dielne. Aktuálne na mieste udalosti prebieha rozoberanie strešnej konštrukcie. Na mieste zasahujú aj Dobrovoľné hasičské zbory obcí Jablonica a Sobotište a mesta Senica.

