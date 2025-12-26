Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel v Michalovciach

Hasiči. Foto: TASR/Martin Baumann

Na mieste zasahujú hasiči z hasičských staníc z Michaloviec, Sobraniec, Trebišova a Košíc.

Autor TASR
Michalovce 26. decembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari troch nákladných vozidiel na Priemyselnej ulici v Michalovciach. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú hasiči z hasičských staníc z Michaloviec, Sobraniec, Trebišova a Košíc.

Na mieste sú prítomné aj dobrovoľné zbory obcí, ktoré pomáhajú pri zvládaní tejto náročnej situácie,“ uvádza KR HaZZ v Košiciach.
