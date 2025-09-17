< sekcia Regióny
Hasiči zasahujú pri požiari v banskoštiavnickej bytovke
Požiar sa hasičom podarilo lokalizovať v podkrovnom priestore.
Autor TASR
Banská Štiavnica 17. septembra (TASR) - V Banskej Štiavnici v stredu ráno hasiči zasahujú pri požiari v dvojposchodovej bytovke na Ulici Jozefa Karola Hella. Ako informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, požiar sa hasičom podarilo lokalizovať v podkrovnom priestore.
Na mieste aktuálne prebiehajú hasiace práce a hasiči priestor odvetrávajú. Podľa informácií z HaZZ je udalosť bez zranenia osôb. Na miesto smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Pri požiari zasahuje 12 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi techniky.
Na mieste aktuálne prebiehajú hasiace práce a hasiči priestor odvetrávajú. Podľa informácií z HaZZ je udalosť bez zranenia osôb. Na miesto smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Pri požiari zasahuje 12 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi techniky.