Hasiči zasahujú pri požiari v banskoštiavnickej bytovke

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Požiar sa hasičom podarilo lokalizovať v podkrovnom priestore.

Autor TASR
Banská Štiavnica 17. septembra (TASR) - V Banskej Štiavnici v stredu ráno hasiči zasahujú pri požiari v dvojposchodovej bytovke na Ulici Jozefa Karola Hella. Ako informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, požiar sa hasičom podarilo lokalizovať v podkrovnom priestore.

Na mieste aktuálne prebiehajú hasiace práce a hasiči priestor odvetrávajú. Podľa informácií z HaZZ je udalosť bez zranenia osôb. Na miesto smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Pri požiari zasahuje 12 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi techniky.
