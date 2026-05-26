Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri požiari v bratislavskej Rači

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Horieť má opustená budova na Hattalovej ulici.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 26. mája (TASR) - Hasiči v utorok zasahovali pri požiari drevenej stavby s rozmermi približne 20 x 20 metrov na Hattalovej ulici v Bratislave. Pri požiari sa nikto nezranil. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči.

„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli dnes približne o 11.00 h privolaní na Hattalovu ulicu v mestskej časti Nové Mesto, kde bol ohlásený požiar v opustenej budove,“ priblížil Koči.

Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo v krátkom čase lokalizovať. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj dvaja členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava - Ružinov.
.

Neprehliadnite

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?