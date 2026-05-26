Hasiči zasahujú pri požiari v bratislavskej Rači
Horieť má opustená budova na Hattalovej ulici.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. mája (TASR) - Hasiči v utorok zasahovali pri požiari drevenej stavby s rozmermi približne 20 x 20 metrov na Hattalovej ulici v Bratislave. Pri požiari sa nikto nezranil. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči.
„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli dnes približne o 11.00 h privolaní na Hattalovu ulicu v mestskej časti Nové Mesto, kde bol ohlásený požiar v opustenej budove,“ priblížil Koči.
Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo v krátkom čase lokalizovať. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj dvaja členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava - Ružinov.
