Hasiči zasahujú pri požiari v bytovom dome v Kráľovskom Chlmci

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzajú aj intoxikované osoby.

Autor TASR
Kráľovský Chlmec 2. decembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v bytovom dome v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

„Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzajú aj intoxikované osoby,“ povedal s tým, že požiar vypukol v utorok krátko po 20.30 h na ulici L. Kossutha.

Na mieste zasahujú profesionální aj dobrovoľní hasiči, k udalosti tiež smeruje hasičská sanitka.
