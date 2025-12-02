< sekcia Regióny
Hasiči zasahujú pri požiari v bytovom dome v Kráľovskom Chlmci
Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzajú aj intoxikované osoby.
Autor TASR
Kráľovský Chlmec 2. decembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v bytovom dome v Kráľovskom Chlmci v okrese Trebišov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádzajú aj intoxikované osoby,“ povedal s tým, že požiar vypukol v utorok krátko po 20.30 h na ulici L. Kossutha.
Na mieste zasahujú profesionální aj dobrovoľní hasiči, k udalosti tiež smeruje hasičská sanitka.
