Štvrtok 8. január 2026
Hasiči zasahujú pri požiari v súkromnej firme v Leopoldove

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor SR

Aktuálne je z miesta hlásená lokalizácia požiaru.

Autor TASR
Leopoldov 8. januára (TASR) - Hasiči od skorého rána zasahujú pri požiari sušiarne v súkromnej firme v meste Leopoldov v okrese Hlohovec. Aktuálne je z miesta hlásená lokalizácia požiaru. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Požiar ohlásili krátko pred 5.00 h, na miesto boli okamžite vyslaní hasiči z Hlohovca a Trnavy, zasahujú aj dobrovoľní hasiči z Hlohovca, Maduníc, Leopoldova a Jaslovských Bohuníc. „V čase príchodu hasičov na miesto udalosti sa v priestore nikto nenachádzal, všetci pracovníci už boli evakuovaní,“ priblížili hasiči s tým, že na miesto privolali aj expertov z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.

