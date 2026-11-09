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Hasiči zasahujú pri požiari vo výrobnej hale v Košiciach
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Autor TASR
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Košice 9. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari technologického zariadenia vo výrobnej hale na ulici Pri Krásnej v Košiciach. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.