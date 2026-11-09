Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. november 2026Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri požiari vo výrobnej hale v Košiciach

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 9. novembra (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari technologického zariadenia vo výrobnej hale na ulici Pri Krásnej v Košiciach. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú

Otázka vzťahu k Slovensku rozdelila respondentov na polovicu