TRAGICKÁ NEHODA: Šofér nákladného vozidla neprežil náraz do stromu

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Hasiči na mieste okamžite vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle. Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou sa začne s vyslobodzovaním osoby z vozidla

Autor TASR
Dolný Bar 26. augusta (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri smrteľnej dopravnej nehode nákladného vozidla prevážajúceho kartón v katastri obce Dolný Bar v okrese Dunajská Streda. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti. Vodič nákladného auta po náraze do stromu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Hasiči na mieste okamžite vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle. Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou sa začne s vyslobodzovaním osoby z vozidla,“ uviedli.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová pre TASR uviedla, že doprava je v mieste nehody čiastočne obmedzená. Aktuálne je regulovaná v jednom jazdnom pruhu.

