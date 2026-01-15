< sekcia Regióny
Zásah hasičov v Rajeckej Lesnej: V obci uniká chemická látka
Na zásah bolo vyslaných 10 príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Rajci a Žiline so štyrmi kusmi techniky.
Autor TASR,aktualizované
Rajecká Lesná 15. januára (TASR) - Hasiči z Rajca a Žiliny zasahujú vo štvrtok popoludní pri úniku hydroxidu sodného v Rajeckej Lesnej (okres Žilina). Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doplnilo, že na zásah bolo vyslaných 10 príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Rajci a Žiline so štyrmi kusmi techniky.
Ako pre TASR upresnila krajská hasičská hovorkyňa Mária Pohanková Zahatlanová, na podlahe unimobunky pred výrobnou spoločnosťou v Rajeckej Lesnej bolo rozliatych asi 200 litrov hydroxidu sodného. „Hasiči zachytávajú uniknutú látku do záchytných barelov, zásah naďalej trvá,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
