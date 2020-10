ÚNIK KYSELINY: V Leopoldove zasahujú dve desiatky hasičov

Leopoldov 22. októbra (TASR) – Dve desiatky hasičov z Trnavy, Hlohovca a Piešťan zasahujú v Leopoldove pri k úniku kyseliny chlorovodíkovej z poškodenej nádrže. Kyselina uniká do záchytnej jamy, hasiči nad objektom vykonávajú skrápanie s cieľom zníženia koncentrácie kyseliny vo vnútorných priestoroch. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Po príchode na miesto udalosti vytvorili dva zásahové úseky, zriadili dekontaminačné pracovisko, vymedzili pásmo priameho ohrozenia a hranicu bezpečnej oblasti. Kyselinu začínajú prečerpávať do zberných kontajnerov. Všetky osoby boli evakuované do bezpečia, pri udalosti sa doposiaľ nikto nezranil," informovala Križanová. K udalosti boli vyslaní aj pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia.