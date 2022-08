Hasiči zasahujú v Pečovskej Novej Vsi, na vine je počasie

Prešov 21. augusta (TASR) - Hasiči zasahujú v súvislosti s počasím v Pečovskej Novej Vsi, kde došlo k zvaleniu oporného múru pri rodinnom dome. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.



"Z poľa prišla prívalová voda a došlo tam k zvaleniu oporného múru pri rodinnom dome. Zaplavená je i cesta medzi Jarovnicami a Uzovskými Pekľanmi, kde dopravu riadi polícia," uviedol operačný dôstojník s tým, že zároveň boli v súvislosti s počasím upovedomené dobrovoľné hasičské zbory.



Ako informuje Zelená vlna RTVS, v Pečovskej Novej Vsi je zaplavená i vozovka, kde je potrebné rátať so zdržaním.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred povodňami v Prešovskom kraji v okresoch Svidník, Stropkov, Humenné, Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves a Levoča. S výnimkou posledných dvoch ide o zvýšenú výstrahu druhého stupňa s platnosťou do 19.00 h.



Ako informuje SHMÚ na sociálnej sieti, v nedeľu podvečer postupne pribúdajú oblasti so zrážkami a vyskytujú sa aj búrky, ktoré sú ojedinele veľmi intenzívne. "Taká búrka sa vyskytla aj na severovýchode územia, v okrese Prešov. Zasiahla aj obec Lipovce, kde je umiestnená naša zrážkomerná stanica. Za hodinu tam spadlo približne 70 milimetrov zrážok," uvádza SHMÚ.



Už skôr vydal SHMÚ výstrahu pred povodňou z prívalových zrážok v dôsledku búrok aj pre okresy v Žilinskom kraji - Námestovo, Tvrdošín a Liptovský Mikuláš.