Hasiči zasahujú v ťažko dostupnom teréne v Krásnohorskom Podhradí
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 2. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste má byť zranená maloletá osoba.
„Podľa prvotných informácií je v bezvedomí. Na mieste sú hasiči aj záchranári a zranenú osobu budú k sanitnému vozidlu prevážať hasičskou štvorkolkou,“ priblížil Bálint.
