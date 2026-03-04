< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali v tuneli Višňové, zrazilo sa osobné auto s dodávkou
Autor TASR,aktualizované
Žilina 4. marca (TASR) - Hasiči z hasičských staníc vo Višňovom a Martine zasahovali v stredu popoludní v tuneli Višňové na diaľnici D1 pri dopravnej nehode osobného auta s dodávkou. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, nehoda sa zaobišla bez zranení.
Hasičom bola dopravná nehoda ohlásená krátko pred 13.00 h. „Zasahujúci hasiči zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, zachytili a zlikvidovali uniknuté prevádzkové kvapaliny a následne odstránili z vozovky úlomky a nečistoty, aby obnovili jej bezpečnú prejazdnosť,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že počas zásahu bol tunel z bezpečnostných dôvodov dočasne uzatvorený v oboch smeroch.
