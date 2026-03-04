Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Regióny

Hasiči zasahovali v tuneli Višňové, zrazilo sa osobné auto s dodávkou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hasičom bola dopravná nehoda ohlásená krátko pred 13.00 h.

Autor TASR
,aktualizované 
Žilina 4. marca (TASR) - Hasiči z hasičských staníc vo Višňovom a Martine zasahovali v stredu popoludní v tuneli Višňové na diaľnici D1 pri dopravnej nehode osobného auta s dodávkou. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, nehoda sa zaobišla bez zranení.

Hasičom bola dopravná nehoda ohlásená krátko pred 13.00 h. „Zasahujúci hasiči zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru, zachytili a zlikvidovali uniknuté prevádzkové kvapaliny a následne odstránili z vozovky úlomky a nečistoty, aby obnovili jej bezpečnú prejazdnosť,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že počas zásahu bol tunel z bezpečnostných dôvodov dočasne uzatvorený v oboch smeroch.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?