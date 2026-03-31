Hasiči zistili počas kontroly v Pribyline viacero nedostatkov
Preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonali hasiči v polovici marca z dôvodu zvýšenej požiarovosti s následnými obeťami na ľudských životoch v marginalizovaných komunitách.
Autor TASR
Pribylina 31. marca (TASR) - Hasiči zistili počas preventívnej protipožiarnej kontroly v osade v lokalite Pod brehom v Pribyline v okrese Liptovský Mikuláš viacero nedostatkov, išlo o nevyhovujúce dymovody, horľavé materiály v blízkosti spotrebičov či nesprávne pripojené rozvody a pripojenia elektrickej energie. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.
Preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonali hasiči v polovici marca z dôvodu zvýšenej požiarovosti s následnými obeťami na ľudských životoch v marginalizovaných komunitách. Kontrolnú skupinu vytvorila obec Pribylina, o súčinnosť požiadala hasičov z Liptovského Mikuláša.
„Cieľom kontroly bolo nielen zistiť stav požiarnych nedostatkov, ale najmä upozorniť občanov osady na riziká vzniku požiaru v ich príbytkoch a na možnosti, ako stav zlepšiť a žiť bezpečnejšie,“ priblížili hasiči.
Kontrolné hliadky preverili celkovo 55 objektov v osade Pod brehom, kontrolovali palivové spotrebiče a komínové telesá, skladovanie horľavých plynov a horľavých kvapalín i únikové cesty. „V kontrolovaných objektoch hliadky zistili závažné nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť obyvateľov a môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku,“ ozrejmili hasiči.
V nevyhovujúcom stave bolo podľa nich 37 dymovodov a osem spotrebičov, v 60 percentách domácností chýbala ochranná podložka pred spotrebičom na tuhé palivo, v 27 prípadoch sa v nebezpečnej blízkosti tepelných spotrebičov nachádzali horľavé materiály a v mnohých prípadoch sa popol neukladal výhradne do nerozbitnej nádoby z nehorľavého materiálu. „Popri týchto zisteniach boli obyvatelia až v 78 prípadoch upozornení na nesprávne rozvody a pripojenia elektrickej energie, čo je popri palivových spotrebičoch najčastejšou príčinou vzniku požiaru,“ doplnili.
Napriek zisteným nedostatkom priniesla preventívno-výchovná činnosť podľa hasičov i pozitíva. „Išlo o vysokú mieru poučenia v oblasti protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, v 49 objektoch boli únikové cesty trvale voľné a priechodné. Obyvatelia na zistené nedostatky reagovali prísľubom ich odstránenia,“ dodal HaZZ.
