Hasiči zistili počas kontroly v Pribyline viacero nedostatkov

Snímka z preventívnej kontroly. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonali hasiči v polovici marca z dôvodu zvýšenej požiarovosti s následnými obeťami na ľudských životoch v marginalizovaných komunitách.

Pribylina 31. marca (TASR) - Hasiči zistili počas preventívnej protipožiarnej kontroly v osade v lokalite Pod brehom v Pribyline v okrese Liptovský Mikuláš viacero nedostatkov, išlo o nevyhovujúce dymovody, horľavé materiály v blízkosti spotrebičov či nesprávne pripojené rozvody a pripojenia elektrickej energie. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.

Preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonali hasiči v polovici marca z dôvodu zvýšenej požiarovosti s následnými obeťami na ľudských životoch v marginalizovaných komunitách. Kontrolnú skupinu vytvorila obec Pribylina, o súčinnosť požiadala hasičov z Liptovského Mikuláša.

„Cieľom kontroly bolo nielen zistiť stav požiarnych nedostatkov, ale najmä upozorniť občanov osady na riziká vzniku požiaru v ich príbytkoch a na možnosti, ako stav zlepšiť a žiť bezpečnejšie,“ priblížili hasiči.

Kontrolné hliadky preverili celkovo 55 objektov v osade Pod brehom, kontrolovali palivové spotrebiče a komínové telesá, skladovanie horľavých plynov a horľavých kvapalín i únikové cesty. „V kontrolovaných objektoch hliadky zistili závažné nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť obyvateľov a môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku,“ ozrejmili hasiči.

V nevyhovujúcom stave bolo podľa nich 37 dymovodov a osem spotrebičov, v 60 percentách domácností chýbala ochranná podložka pred spotrebičom na tuhé palivo, v 27 prípadoch sa v nebezpečnej blízkosti tepelných spotrebičov nachádzali horľavé materiály a v mnohých prípadoch sa popol neukladal výhradne do nerozbitnej nádoby z nehorľavého materiálu. „Popri týchto zisteniach boli obyvatelia až v 78 prípadoch upozornení na nesprávne rozvody a pripojenia elektrickej energie, čo je popri palivových spotrebičoch najčastejšou príčinou vzniku požiaru,“ doplnili.

Napriek zisteným nedostatkom priniesla preventívno-výchovná činnosť podľa hasičov i pozitíva. „Išlo o vysokú mieru poučenia v oblasti protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, v 49 objektoch boli únikové cesty trvale voľné a priechodné. Obyvatelia na zistené nedostatky reagovali prísľubom ich odstránenia,“ dodal HaZZ.


Neprehliadnite

VEĽKÁ LÚPEŽ: Zlodeji ukradli z múzea svetoznáme obrazy

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

M. NOSÁĽ: S vrodenou chybou srdca sa u nás rodí takmer 500 detí ročne