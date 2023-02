Hasiči z Dolného Kubína a Tvrdošínu vlani zasahovali pri 75 požiaroch

Dolný Kubín/Tvrdošín 27. februára (TASR) – Hasiči zo staníc v Dolnom Kubíne a Tvrdošíne vlani zasahovali pri 75 požiaroch. Priame škody boli vyčíslené na 674.980 eur. Pri požiaroch boli uchránené hodnoty v celkovej sume 1.524.500 eur a nedošlo pri nich k žiadnemu úmrtiu. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v pondelok poskytli z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Dolnom Kubíne.



"Urobili sme za minulý rok 89 protipožiarnych kontrol, pri ktorých sme zistili 544 nedostatkov. Z nich 342 bolo technického a 202 organizačného charakteru. Tento rok sa pri kontrolách zameriame na zariadenia a domovy sociálnych služieb. Urobíme deväť komplexných protipožiarnych a dve tematické kontroly," uviedla vedúca oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ Dolný Kubín Karin Žuffová. Podotkla, že navrhnú aj opatrenia, napríklad evakuačné výťahy, ktoré sú v týchto zariadeniach potrebné.



Problém s lesnými požiarmi v okresoch Dolný Kubín a Tvrdošín podľa Žuffovej nie je veľmi vypuklý, bežne majú dva až tri lesné požiare ročne. Dodala, že najviac výjazdov majú k dopravným nehodám. K najväčšiemu požiaru došlo vlani v novembri v rodinnom dome v Zázrivá, v okrese Dolný Kubín, škoda bola vyčíslená na 300.000 eur. Došlo pri ňom aj k zraneniu majiteľa.