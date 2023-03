Hasiči zo stanice zo Zvolene vlani zasahovali pri 145 požiaroch

Zvolen 5. marca (TASR) – Hasiči zo stanice vo Zvolene zasahovali vlani pri 145 požiaroch, z celkového počtu 540 výjazdov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Pripomenula, že najvyšší počet výjazdov, a to 337, mali k technickým zásahom, ku škodovým udalostiam a aj k dopravným nehodám. "V roku 2022 neevidujeme v okrese Zvolen záchrannú akciu, ktorú by sme svojím rozsahom a náročnosťou považovali za mimoriadnu udalosť," spresnila.



Podľa nej vo Zvolenskom okrese vzniklo v minulom roku celkovo 108 evidovaných požiarov s výškou priamej škody 228.550 eur. "Vyčíslené uchránené hodnoty boli vo výške 822.190 eur," podotkla. Ako dodala, pri uvedených požiaroch sa zranil jeden človek, smrť ľudí nebola v žiadnom prípade. "Na území okresu Zvolen evidujeme 49 požiarov v prírodnom prostredí, neevidujeme však medzi nimi lesný porast," poznamenala.



Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene vo svojej územnej pôsobnosti, v okresoch Zvolen, Detva a Krupina, urobilo vlani 133 protipožiarnych kontrol. "Z toho 35 komplexných, 74 tematických a 24 následných kontrol," zdôraznila s tým, že v týchto subjektoch zistili spolu 318 nedostatkov. Zeleňáková uviedla, že kontrolná činnosť v tomto roku sa zameria na zariadenia pre seniorov a opatrovateľskej služby.