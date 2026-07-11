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Hasiči:Počet požiarov v Bratislavskom kraji v máji medziročne vzrástol

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kým vlani zasahovali hasiči pri 368 udalostiach, v máji tohto roka ich bolo 382.

Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Počet požiarov v Bratislavskom kraji v máji medziročne vzrástol na takmer dvojnásobok. Vyplýva to zo štatistík zásahov, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Celkový počet výjazdov zostal podobný.

„Kým vlani zasahovali hasiči pri 368 udalostiach, v máji tohto roka ich bolo 382. Výraznejší medziročný rozdiel nastal pri druhoch zásahov - v máji 2025 smerovalo k požiarom 135 výjazdov, no v tomto roku až 255. Naopak, počet výjazdov označených ako technická pomoc medziročne klesol z 233 na 124,“ uviedol zbor.

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