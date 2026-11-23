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Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali najmä technické zásahy
Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji absolvovali 17 technických zásahov, odstraňovali následky 15 dopravných nehôd a zasahovali pri siedmich požiaroch.
Autor TASR
Trenčín 23. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčianskom kraji zasahovali minulý týždeň pri 41 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.
Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji absolvovali 17 technických zásahov, odstraňovali následky 15 dopravných nehôd a zasahovali pri siedmich požiaroch. Dvakrát tiež likvidovali nebezpečné látky.
Profesionálni hasiči v Trenčianskom kraji absolvovali 17 technických zásahov, odstraňovali následky 15 dopravných nehôd a zasahovali pri siedmich požiaroch. Dvakrát tiež likvidovali nebezpečné látky.