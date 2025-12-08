< sekcia Regióny
Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali najmä dopravné nehody
Hasiči v TSK vyrážali minulý týždeň k 25 dopravným nehodám, 14-krát poskytovali technickú pomoc, rovnako 14-krát zasahovali pri požiaroch a dvakrát likvidovali nebezpečné látky.
Autor TASR
Trenčín 8. decembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) absolvovali v minulom týždni 52 výjazdov. Najčastejšie ich zamestnali dopravné nehody. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.
