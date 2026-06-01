Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali minulý týždeň najmä požiare
Príslušníci HaZZ z TSK zasahovali pri 17 požiaroch a 15 dopravných nehodách.
Autor TASR
Trenčín 1. júna (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 51 mimoriadnych udalostiach, najčastejšie pri požiaroch. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Príslušníci HaZZ z TSK zasahovali pri 17 požiaroch a 15 dopravných nehodách. Zaznamenali 15 technických zásahov a štyrikrát likvidovali nebezpečné látky.
