Hasičov v Trenčianskom kraji zamestnali minulý týždeň najmä požiare
K požiarom vyrážali príslušníci HaZZ v TSK 23-krát.
Autor TASR
Trenčín 14. apríla (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 58 mimoriadnych udalostiach, najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
K požiarom vyrážali príslušníci HaZZ v TSK 23-krát, nasledovalo 19 zásahov, pri ktorých poskytovali technickú pomoc, desať zásahov pri dopravných nehodách a šesťkrát likvidovali nebezpečné látky.
