Hať na Sĺňave môžu pre nedisciplinovaných ľudí opäť zatvoriť

Piešťany 5. mája (TASR) – Hať spájajúcu v Piešťanoch obe strany vodnej nádrže Sĺňava, ktorú od jari do jesene využívajú najmä cykloturisti, môže Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) krátko po tohtoročnom otvorení opäť zatvoriť. Dôvodom je nerešpektovanie nastavených hygienických opatrení, s ktorým sa v uplynulých dňoch vodohospodári stretli. Upozornil na to SVP na sociálnej sieti.



Hať Drahovce otvorili na túto sezónu oproti zvyklostiam uplynulých rokov až 1. mája. "Aj napriek vykonaným opatreniam na zvýšenie informovanosti o podmienkach prejazdu a sprehľadnenia trasy vedúcej areálom máme pocit, že mnohí užívatelia si uplatňujú akýsi samozrejmý nárok na pohyb po tejto vodnej stavbe. Počas víkendu sa pomerne často vyskytovali prípady porušovania nastavených pravidiel, a to predovšetkým nepoužívaním rúška či iného vhodného prekrytia dýchacích ciest, zastavovaním a zhromažďovaním sa v zúženom priestore lávky, dokonca bolo zaznamenané aj slovné napádanie a vyhrážky na adresu zamestnancov strážnej služby upozorňujúcich na potrebu nasadenia si rúška počas prejazdu hate," uviedol hovorca SVP Marián Bocák.



Prevádzka vodnej stavby patrí k strategickým odvetviam a nemôže byť ohrozená rozšírením ochorenia COVID-19 medzi pracovníkmi, ktorí musia nonstop zabezpečovať jej fungovanie. "V prípade, že sa daná situácia nezlepší, budeme nútení prejazd haťou Drahovce do doby skončenia sa platnosti opatrení na potlačenie šírenia nákazy COVID-19 opätovne uzatvoriť," upozornil hovorca.