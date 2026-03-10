< sekcia Regióny
Hať na toku Bebrava je opäť v plnej prevádzke
Poškodené časti boli úspešné vymenené 4. marca.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 10. marca (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) zabezpečil opravu ovládacích častí strojovne na hati na toku Bebrava v Bánovciach nad Bebravou. Hať je tak po poruche od začiatku marca opäť v plnej prevádzke. SVP o tom informoval v utorok na sociálnej sieti.
„K poškodeniu ovládacích častí strojovne, ktoré znemožnili bezpečné ovládanie hradiacej konštrukcie, došlo na hati v minulom roku,“ spomenul SVP.
Po odbornej obhliadke a demontáži strojno-technologických častí vodohospodári podľa neho zistili závažné poškodenie hriadeľa ozubeného kolesa, ktoré zabezpečuje ovládanie hradiacej konštrukcie. „Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bánovce nad Bebravou bolo bezodkladne začaté verejné obstarávanie na výrobu nových poškodených komponentov. Poškodené časti boli úspešné vymenené 4. marca, hať na toku je tak opäť plne funkčná a bezpečne ovládateľná,“ dodal SVP.
„K poškodeniu ovládacích častí strojovne, ktoré znemožnili bezpečné ovládanie hradiacej konštrukcie, došlo na hati v minulom roku,“ spomenul SVP.
Po odbornej obhliadke a demontáži strojno-technologických častí vodohospodári podľa neho zistili závažné poškodenie hriadeľa ozubeného kolesa, ktoré zabezpečuje ovládanie hradiacej konštrukcie. „Na základe rozhodnutia Okresného úradu Bánovce nad Bebravou bolo bezodkladne začaté verejné obstarávanie na výrobu nových poškodených komponentov. Poškodené časti boli úspešné vymenené 4. marca, hať na toku je tak opäť plne funkčná a bezpečne ovládateľná,“ dodal SVP.