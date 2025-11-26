< sekcia Regióny
Hater má pre zimnú údržbu v Handlovej k dispozícii 13 kusov techniky
Autor TASR
Handlová 26. novembra (TASR) - Handlovská mestská spoločnosť Hater-Handlová má pre zabezpečenie zimnej údržby k dispozícii 13 kusov techniky i posypový materiál. Pri vykonávaní prác sa riadi operačným plánom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Zimná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia. Jej cieľom je, aby sa s prihliadnutím na poveternostné podmienky zaistila bezpečná zjazdnosť komunikácií a chodníkov v meste. „Údržbu miestnych komunikácií v zimnom období, ktoré je spravidla od 15. novembra do 31. marca nasledujúceho roka, vykonáva Hater podľa poradia dôležitosti a kritérií s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby, rozdelená je do troch stupňov,“ ozrejmila Paulínyová.
V prípade potreby a v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok môže firma podľa nej pohotovostnú službu vykonávať pred alebo po týchto termínoch, ale len so súhlasom správcu miestnych komunikácií.
Hater má pre zabezpečenie zimnej údržby k dispozícii 13 vozidiel, ide o pluh, sypač, traktor, rýpadlo, nakladač či dispečerské vozidlo. Rovnako je vybavený posypovým materiálom vo forme kameniva a technickou soľou.
