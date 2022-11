Hater nebude pre vyššie ceny obmedzovať zimnú údržbu v Handlovej

Handlová 5. novembra (TASR) - Zimnú údržbu v Handlovej zabezpečí mestský podnik Hater-Handlová v tejto sezóne v rovnakom rozsahu ako po minulé roky. K opatreniam pre nárast cien energií a materiálov nepristúpi. Plán zimnej údržby vzali na vedomie mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Hater nemá v pláne robiť zimnú údržbu v menšom rozsahu, chceme ju udržať v maximálne možnej miere, ale je pravda, že ju financuje mesto. To drží pomyselný mešec a bude sa musieť nejakým spôsobom zariadiť," uviedol konateľ spoločnosti Vladimír Borák.



Na zimnú údržbu vyčlenilo mesto v rozpočte 100.000 eur. Hater má v súvislosti s ňou i vyššie výdavky. "Jednoznačne išli hore ceny vstupných materiálov i inertného materiálu, čo je klasický štrk rôznych frakcií, ale hlavne posypovej soli. Pred zimnou údržbou v roku 2021 sme nakupovali posypovú soľ v hodnote 73,90 eura za tonu, momentálne ju ešte nemáme dodanú, ale je za 180 eur za tonu. To sú aktuálne sumy, ktoré sa, samozrejme, budú priebežne meniť," konkretizoval Borák.



Spoločnosť však podľa neho určite nemá v pláne obmedzovať nejakým spôsobom obyvateľov či posypať chodníky a komunikácie menej. "Toto všetko závisí od zimy a finančnej kondície mesta," podotkol.



Mestská spoločnosť tiež pristúpila k výmene techniky, má rovnaký počet kusov strojov ako doteraz, ale sú novšie. "Ešte pracujeme na ďalšom zveľadení techniky a vybavení, všetko závisí od termínov dodania. Je otázne, či to ešte bude vôbec túto zimu," dodal konateľ.