Hater zabezpečí MHD v Handlovej aj v budúcom roku

Handlová 16. novembra (TASR) - Mestská spoločnosť Hater-Handlová bude zabezpečovať prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Handlovej aj v budúcom roku. Mesto jej zaplatí viac ako 211.000 eur. Koncesnú zmluvu odobrili mestskí poslanci na svojom uplynulom rokovaní, pre vývoj financií v samosprávach pristúpila radnica i k úsporným opatreniam a zmene v cestovnom.



Firma prevádzkuje MHD na území mesta od 1. januára 2023. "Počas obdobia prevádzky MHD spoločnosť a mesto zbierali a vyhodnocovali údaje o počte cestujúcich, počte najazdených kilometrov, vyťaženosti jednotlivých liniek a o relevantnosti cestovných poriadkov, v zmysle čoho boli požiadavky na výkon verejnej dopravy v meste Handlová optimalizované už pre obdobie kalendárneho roka 2024," spomenula radnica v dôvodovej správe k materiálu.



Hodnota koncesnej odplaty pre budúci rok predstavuje 211.734,31 eura za celú dobu trvania zmluvy. Maximálne ekonomicky oprávnené náklady sú vo výške 248.537,24 eura a primeraný zisk predstavuje 11.184,18 eura. Spoločnosť počíta v budúcom roku s tržbami na úrovni 47.987,10 eura.



"Prvá koncesná zmluva, ktorú uzatvorilo mesto s Haterom v minulom roku, bola platná iba jeden rok, preto poslanecký zbor musel schváliť novú koncesnú zmluvu," ozrejmila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Samospráva vynaloží na MHD podľa nej v budúcom roku viac ako 211.000 eur s tým, že vzhľadom na vývoj financií v samosprávach musela pristúpiť k úsporným opatreniam. "Jedným z nich je, že MHD nebude premávať v čase sviatkov a dní pracovného pokoja," konkretizovala.



Mesto pristúpilo i k úprave cien cestovných lístkov. Základná sadzba v MHD stúpla na jedno euro, ostatné ceny zostali v pôvodnej výške. "Veríme, že autobusy, ktoré budú premávať, bude verejnosť i využívať. Čím viac ich totiž využíva, tým je viac MHD efektívnejšia," podotkla Paulínyová.



Prevádzkovanie MHD vlastnou spoločnosťou podľa nej hodnotí samospráva baníckeho mesta pozitívne. "MHD je flexibilnejšia, po dohode s vedením a predložení poslancom je možné vstupovať do samotných procesov. V prípade vzniknutých problémov vie mesto i prevádzkovateľ reagovať promptnejšie," argumentovala hovorkyňa mesta.



Radnica sa zaoberá i budúcnosťou MHD. "Otázka, či bude MHD fungovať i naďalej, ako a v akej miere, je predmetom ďalších dát, ktoré sa vyvíjajú. Mesto si dalo vypracovať analýzu, v rámci ktorej je fungovanie tohto druhu dopravy na hranici. Samospráva má záujem poskytovať túto službu obyvateľom, a aby to bolo efektívne, zapojila sa aj do projektu, v rámci ktorého získa prostriedky na elektrické autobusy," dodala Paulínyová.