Hater začal so zberom konárov, odvážať bude i biologický odpad

Handlová 20. marca (TASR) - Handlovská mestská spoločnosť Hater začala tento týždeň s odvozom konárov z vybraných lokalít Handlovej. Od apríla začne zbierať i biologicky rozložiteľný odpad, ktorý pôjde na spracovanie do miestnej kompostárne.



"Zber konárov sme zaviedli už v minulom roku a pokračujeme s ním aj v tomto. Do konca marca bude spoločnosť Hater Handlová odvážať konáre z označených lokalít. Tohtoročnou novinkou je to, že aj na základe podnetov obyvateľov, ale aj bezpečnostných opatrení máme v meste 30 takýchto miest, kde môžu obyvatelia uložiť konáre zo svojich opílených stromov," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



V súvislosti so zvozom biologicky rozložiteľného odpadu podľa nej samospráva pripravila nový zberový kalendár. "Biologický odpad budeme odvážať vždy v pondelky a utorky až do novembra. Začíname v mesiaci apríl," dodala.