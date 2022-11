Hattas: Najväčšími výzvami v novom období budú ceny energií a inflácia

Nitra 15. novembra (TASR) - Staronový primátor Nitry Marek Hattas v utorok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil primátorský sľub a oficiálne sa ujal funkcie. Svoje sľuby zložilo aj 31 poslancov, ktorí boli zvolení v jesenných komunálnych voľbách.



Primátorovo politické zoskupenie Tím Kraj Nitra nebude mať s deviatimi poslancami v mestskom parlamente väčšinu. S kým bude o podpore vyjednávať, zatiaľ Hattas hovoriť nechcel. "Momentálne to v nitrianskom mestskom zastupiteľstve vyzerá tak, že sa vytvorí päť poslaneckých klubov. S každým z nich budeme rokovať. Máme dohodnuté politické grémiá, na ktorých sa bude rozoberať každý zásadný materiál. Viacej k ďalšej spolupráci s jednotlivými klubmi nenaznačím," uviedol Hattas.



Ako pre TASR priblížil, v novom volebnom období je potrebné pokračovať v už začatých projektoch. K najväčším patrí revitalizácia Starého parku na Sihoti za takmer šesť miliónov eur, obnova hradného kopca či výstavba podchodu pod Univerzitným mostom. "Máme aj menšie projekty na školách, ďalšie zamerané na udržateľnú mobilitu, boj s klimatickou krízou, budovanie vodozádržných zariadení... Je to viac ako 150 projektov, ktoré máme rozbehnuté a chceme ich dokončiť. Musíme sa, samozrejme, sústrediť na čerpanie európskych fondov, z ktorých budeme môcť takéto projekty financovať. Popritom musíme čeliť aj rôznym krízam. Ja verím, že sa nám to s novým zastupiteľstvom podarí a v rámci našich volebných programov toho urobíme čo najviac," povedal Hattas.



K najväčším výzvam bude v nasledujúcom období patriť zvládnutie cien energií v školách, na športoviskách a ďalších mestských zariadeniach. "Okrem toho je to aj inflácia či valorizácia platov zamestnancov. Je toho veľmi veľa a popritom sa musíme sústrediť aj na čerpanie fondov Európskej únie. Ja osobne som pripravený aj na to, že rozpočet na rok 2023 nebude v decembri schválený. Je to na dohode poslancov a na tom, ako sa k rozpočtu postavia," dodal Hattas.