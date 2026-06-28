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HAVÁRIA DIAĽNIČNEJ POLÍCIE: Auto skončilo prevrátené mimo vozovky

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Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

K zraneniu iných osôb podľa hovorcu nedošlo a prítomnosť alkoholu v dychu bola vykonanou dychovou skúškou vylúčená.

Autor TASR
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Bratislava 28. júna (TASR) - Policajti v nedeľu skoro ráno havarovali na 26. kilometri diaľnice D1 v smere na Trnavu v blízkosti výjazdu na Senec. Smerovali k pokazenému vozidlu na diaľnici. Príčiny dopravnej nehody zatiaľ nie sú známe. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Vozidlo diaľničného oddelenia Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas presunu k oznámeniu o pokazenom motorovom vozidle na diaľnici D1 z doposiaľ presne nezistených príčin narazilo do zvodidiel a skončilo prevrátené mimo vozovky na streche,“ uviedol hovorca.

Szeiff doplnil, že policajti sa pri nehode zranili. Ako priblížil, vodič vozidla utrpel zranenie vyžadujúce si prevoz do nemocnice, druhý policajt bol jednorázovo ošetrený na mieste privolanou záchrannou službou. K zraneniu iných osôb podľa hovorcu nedošlo a prítomnosť alkoholu v dychu bola vykonanou dychovou skúškou vylúčená.

„Vyšetrovaním presných príčin tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave,“ dodal hovorca.
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