HAVÁRIA V KOŠICIACH: Zrazili sa tri autá
Autor TASR
Košice 30. mája (TASR) - Na križovatke ulíc Národná trieda a Hlinkova v Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádza viacero zranených osôb. Na mieste sú záchranné zložky a hliadka Policajného zboru. Košická polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodičov žiadame, aby sa tomuto úseku podľa možnosti vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste,“ dodali policajti.
