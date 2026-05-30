HAVÁRIA V KOŠICIACH: Zrazili sa tri autá

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Autor TASR
Košice 30. mája (TASR) - Na križovatke ulíc Národná trieda a Hlinkova v Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádza viacero zranených osôb. Na mieste sú záchranné zložky a hliadka Policajného zboru. Košická polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vodičov žiadame, aby sa tomuto úseku podľa možnosti vyhli, zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov na mieste,“ dodali policajti.
