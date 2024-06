Havarijný most ponad železničnú trať v Liptovskom Mikuláši obnovia

Liptovský Mikuláš 13. júna (TASR) - Havarijný most pre peších ponad železničnú trať v Liptovskom Mikuláši v najbližšom období komplexne obnovia. Prechod cezeň nebude počas prác možný. Uzávera mosta potrvá od pondelka (17. 6.) do konca septembra. Uviedol to vedúci odboru dopravy na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Gabriel Lengyel.



Po novom sa tak obyvatelia dostanú Pod Stráne či na Mútnik cez železničné priecestie pri hasičskej stanici. "V záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti železničnej prevádzky žiadame obyvateľov, aby neprechádzali svojvoľne cez trať a neskracovali si obchádzkovú trasu, ohrozovali by vlastný život," vyzval Lengyel.



Most je poškodený najmä na drevených častiach. Radnica preto dala spracovať stavebno-technický prieskum aj so statickým posúdením celého mosta. "Statika je v poriadku, ale problémom je zničená drevená mostovka a jej uloženie na konštrukciu. Preto obnovíme aj kovové prvky, na ktorých sú položené dosky prístupových schodov. Zhotoviteľ tiež ošetrí kovové časti proti korózii," dodal Lengyel.



Životnosť mosta sa podľa radnice po obnove predĺži minimálne o dve desaťročia.