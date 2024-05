Havarijný stav cesty okamžite uzavrel časť Ulice Jána Bottu v Trnave

Trnava 2. mája (TASR) - Z dôvodu havarijného stavu cesty, ktorý odhalila inštalácia vodovodných prípojok, musela byť urgentne od štvrtka od 18.00 h uzavretá časť frekventovanej Ulice Jána Bottu v Trnave. Ide o úsek od križovatky so Študentskou po kruhovú križovatku s Ulicou Gejzu Dusíka a Andreja Sládkoviča. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



"Uzávera je nevyhnutná, pretože by mohla byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Chodcov pohybujúcich sa po chodníkoch sa dopravná uzávera netýka," uviedla. Radnica prosí občanov o rešpektovanie pokynov príslušníkov mestskej polície, ktorí budú usmerňovať dopravnú premávku až do umiestnenia dočasného dopravného značenia.



Aktuálne prebieha monitoring cestnej komunikácie. Ten určí, či bude možné otvoriť jeden jazdný pruh pre osobnú dopravu v smere od kruhovej križovatky.



Autobusy mestskej dopravy budú jazdiť obchádzkovou trasou cez Ulicu Andreja Sládkoviča a Petra Pazmáňa na Študentskú. "Pre cestujúcich budú zriadené dve dočasné autobusové zastávky, jedna na Ulici A. Sládkoviča za križovatkou s Ulicou J. Bottu a druhá na Ulici P. Pazmáňa pri križovatke so Študentskou," dodala hovorkyňa. Mesto zároveň prosí majiteľov áut, ktorí parkujú v uvedenej lokalite a na parkovisku pred budovou univerzity, aby svoje vozidlá dočasne presunuli na iné miesto.