Havarijný stav Galérie Ľ. Fullu je rizikom pre samotné diela

Bratislava 2. februára (TASR) - Galériu Ľudovíta Fullu (GĽF) v Ružomberku čaká podobne ako Slovenskú národnú galériu v Bratislave sťahovanie. "Budova dožíva, poslednou kvapkou bola decembrová havária, riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu nás požiadala, aby sme odtiaľ diela odviezli a deponovali ich vo Zvolene," povedala pre TASR generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.



K odsťahovaniu všetkých Fullových diel zo stálej expozície má dôjsť začiatkom roka. "Momentálny stav galérie je tak nevyhovujúci, že je potenciálnym rizikom pre samotné diela. Už v minulom roku sme museli niektoré diela odniesť do depozitára," uviedla pre TASR riaditeľka vysunutého pracoviska SNG Galérie Ľ. Fullu Zuzana Gažíková. Upozornila, že galéria venovaná dielam jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia sa za vyše 50 rokov nedočkala zásadnej rekonštrukcie. V celom objekte sú zastarané elektrické rozvody, prehrdzavené rozvody vody, nevyhovujúca pôvodná kanalizácia, tepelnoizolačné vlastnosti objektu a svetelno-klimatické podmienky v expozícii.



Jedným z dvoch najzávažnejších problémov je narušená statika. "Kvôli vyplavovaniu podložia klesá časť objektu. Dôsledkom nerovnomerného sadania je zväčšujúca sa horizontálna trhlina v obvodovej stene, porušené átrium, deformácia okenných konštrukcií v celom objekte, praskanie veľkoformátových sklenených výplní," vysvetľuje Gažíková. Porušený je podľa nej aj zvod dažďovej vody zo strechy prízemnej časti, čo spôsobuje zatekanie do výstavnej siene na prízemí.



Ešte vážnejší problém má galéria v stálej expozícii Ľ. Fullu na poschodí. "V tejto časti je porušená strecha, do objektu zateká až tak, že voda tečie prúdom do interiéru. Tento stav sa nedá opraviť, voda môže kdekoľvek vtekať do objektu a vytekať," dodáva riaditeľka GĽF, ktorá na zhoršenú situáciu budovy upozorňuje výstavou Trinásta komnata, otvorená je do 22. marca. "Je to zúfalý výkrik, kde ukazujeme návštevníkovi naše problémy, ktoré obyčajne sme sa pred ním pokúšali skryť. Poukazujeme na to, prečo sme sa rozhodli Fullu z objektu dostať do bezpečia," ozrejmila Gažíková.



O rekonštrukciu GĽF sa SNG uchádza dlho. Galéria má vypracovanú projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu objektu a disponuje platným stavebným povolením, dlhodobo žiada v rôznych grantových schémach o finančné prostriedky. "Veríme, že v závere tohto, respektíve budúceho roku v rámci plánu obnovy by aj Fullova galéria ako národná kultúrna pamiatka mala prejsť rekonštrukciou, mali by sa na to nájsť zdroje," podčiarkla Gažíková.