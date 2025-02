Havarijný stav: Štiavnickú klopačku čakajú rekonštrukčné práce

Banská Štiavnica 8. februára (TASR) - Klopačku v Banskej Štiavnici čakajú rekonštrukčné práce, ktoré majú odstrániť jej havarijný stav. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv o odstránení havarijného stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorú Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici uzatvorilo so spoločnosťou DM Build Banská Bystrica.



Predmetom zákazky je podľa zverejnených dokumentov obnova strešnej krytiny, historických komínových telies, klampiarskych výrobkov, bleskozvodu, sanácia krovu v havarijnom stave a takisto odvodnenie objektu.



V súťažných podkladoch ďalej múzeum uvádza, že je potrebné vymeniť v celom rozsahu poškodené časti krovu, drevený šindeľ na streche, opraviť omietky a hlavice komínov. Taktiež zhotoviť klampiarske prvky strechy a zvody zaústiť do jestvujúcej dažďovej kanalizácie, ktorú je nutné pre upchatie nánosmi skál a zeminy vyčistiť, a takisto sanovať odkvapový chodník.



Práce na obnove pamiatky v hodnote takmer 150.000 eur by mali byť podľa zverejneného dodatku k zmluve hotové do konca mája tohto roka.



Hovorkyňa múzea Martina Kminiaková pred časom pre TASR uviedla, že objekt je závažne poškodený v rôznych častiach a jeho obnova bude financovaná z kapitálových prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR.