Haváriu malého lietadla na Orave vyšetrujú

Novoť 22. mája (TASR) - Haváriu malého lietadla v Novoti na Orave z minulého týždňa vyšetrujú. TASR to v pondelok potvrdili z ministerstva dopravy i priamo z Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru.



"Vyšetrovanie prebieha. Preto až do okamihu oficiálneho ukončenia vyšetrovania nebudeme poskytovať žiadne závery alebo konštatovania, ani predbežné," uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy.



Po zmiznutom malom lietadle pátrali na Orave od štvrtkového (18. 5.) večera. Mal ho riadiť profesionálny maďarský pilot, ktorý štartoval v Topoľčanoch a smeroval do Bielsko-Bialej v Poľsku. Z radarov sa stratilo zhruba o 18.45 h nad Oravskou Lesnou. Pilot mal vyslať aj tzv. SOS signál. Trosky lietadla spozorovali policajti v piatok (19. 5.) popoludní z vrtuľníka ministerstva vnútra v lesnom poraste v katastri obce Novoť v okrese Námestovo. Pilot nehodu neprežil.