HAVAROVALA opitá: Polícia obvinila 36-ročnú ženu
Vodičku obmedzili na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Kežmarok 22. septembra (TASR) - Polícia obvinila 36-ročnú vodičku z Nemecka, ktorá v Spišskej Belej, okres Kežmarok, havarovala pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (21. 9.) v skorých ranných hodinách.
„Pred jedným z rodinných domov v Spišskej Belej s osobným vozidlom prešla do protismeru, kde narazila do zaparkovaného auta. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila vodičku kontrole aj dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny, presiahol hodnotu 1,5 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vzniknutú škodu na vozidlách predbežne odhadli na 4000 eur.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku ženu obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodičku obmedzili na osobnej slobode a skončila v cele policajného zaistenia.
