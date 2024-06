Havarovaný vrtuľník vo Vysokých Tatrách by mali čoskoro odstrániť

Vysoké Tatry 4. júna (TASR) - Vrtuľník, ktorý koncom mája havaroval neďaleko Chaty pod Rysmi vo Vysokých Tatrách, by mali z miesta nehody odstrániť v najbližších dňoch. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Nina Obžutová s tým, že vyšetrovanie udalosti stále prebieha.



"O likvidácii havarovaného vrtuľníka rozhoduje Letecký a námorný vyšetrovací útvar. Havarovaný vrtuľník bude z miesta nehody odstránený pomocou leteckej techniky v závislosti od poveternostných podmienok v najbližších dňoch," uviedla Obžutová. Presný termín odstránenia zvyškov stroja nateraz nie je známy.



Vrtuľník sa zrútil v Tatrách 25. mája, okolnosti nehody stále nie sú jasné. Správa TANAP-u potvrdila, že prelet v piatom, teda najvyššom stupni ochrany prírody im nikto neoznámil. Vedúci odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove Miroslav Benko podotkol, že ani im, ako orgánu ochrany prírody a krajiny, nebola doručená žiadosť o vydanie rozhodnutia na let vrtuľníkom pre žiadateľa Industry-logistik. Plánovaný let v chránenom území pritom treba oznámiť Správe TANAP-u a je možné vykonať ho len mimo obdobia ochrany kamzíka, teda rodenia a vyvádzania mláďat a kamzičej ruje.