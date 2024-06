Havarovaný vrtuľník vo Vysokých Tatrách odstránili

Vysoké Tatry 6. júna (TASR) - Vrtuľník, ktorý koncom mája havaroval pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách, vo štvrtok z miesta nehody odstránili. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva dopravy SR s tým, že stroj jeho majiteľ odstránil na vlastné náklady.



"Letecký a námorný vyšetrovací útvar vrtuľník nezadržal, keďže k vyšetrovaniu ho už nepotreboval. Pilot vyšetrovateľom uviedol, že dôvodom pádu bola jeho chyba a na vrtuľníku nebola žiadna technická chyba," uviedlo ministerstvo.



Vedúci odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove Miroslav Benko pre TASR potvrdil, že na odstránenie stroja z chráneného územia nebol potrebný žiaden súhlas orgánu ochrany prírody. Úrad ešte 31. mája prijal od Správy Tatranského národného parku (TANAP) zápisnicu, kde sa okrem iného uvádzalo, že vrak vrtuľníka predstavuje pre návštevníkov nebezpečenstvo, keďže v ňom ešte ostalo palivo. Na odstránenie vraku z územia Národnej prírodnej rezervácie Mengusovská dolina neplatí zákaz činnosti a nie je potrebný žiaden súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny s vykonávaním činností - odstraňovania vraku - v piatom stupni územnej ochrany.



Vrtuľník sa zrútil v Tatrách 25. mája, Správa TANAP-u už dávnejšie potvrdila, že prelet v piatom, teda najvyššom stupni ochrany prírody jej nikto neoznámil. Benko podotkol, že ani im ako orgánu ochrany prírody a krajiny nebola doručená žiadosť o vydanie rozhodnutia na let vrtuľníkom pre žiadateľa Industry-logistik. Plánovaný let v chránenom území pritom treba oznámiť Správe TANAP-u a je možné vykonať ho len mimo obdobia ochrany kamzíka, teda rodenia a vyvádzania mláďat a kamzičej ruje. V súvislosti s pádom stroja preverí Slovenská inšpekcia životného prostredia, či nebol porušený zákon o vodách alebo zákon o ochrane prírody a krajiny. "Urobí tak aj napriek tomu, že žiadny oficiálny podnet nedostala," uviedla inšpekcia v stanovisku pre TASR ešte minulý týždeň.