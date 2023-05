V prírodnej rezervácii Havranie skaly majú vzácny jamkatec pľúcny

Brezno 27. mája (TASR) – V prírodnej rezervácii Havranie skaly sa vyskytuje vzácny, na Slovensku ohrozený druh lišajníka, jamkatec pľúcny. Je to jedna z najvýznamnejších populácií v pôsobnosti správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana a na Slovensku je málo lokalít s jeho výskytom. TASR to za CHKO potvrdila Miriam Turayová.



Ako priblížila, rastie na kôre listnatých stromov v zachovaných horských lesoch s vyššou vzdušnou vlhkosťou. "Je považovaný za citlivý indikátor znečistenia životného prostredia. Rastie len v biotopoch s nízkym znečistením vzduchu a je mimoriadne citlivý na zmenu mikroklímy," objasnila s tým, že medzi ďalšie vzácnosti patrí aj výskyt kyjanôčky zelenej. Žije na mŕtvom dreve, ktorý leží v rezervácii v rôznom štádiu rozkladu. "Tento mach si vyžaduje vyrovnanú klímu lesa so zatienením a vyššou vlhkosťou. Jeho výskyt taktiež indikuje vysoký stupeň zachovalosti a prirodzenosti lesných porastov," podotkla.



Poznamenala, že na skalách a v skalných štrbinách sa v rezervácii dá nájsť aj vzácna malá papraď, vudsia skalná. "Je zákonom chránená a patrí medzi zraniteľné druhy. V rámci našej správy ide o ojedinelý výskyt," zdôraznila Turayová.



Podľa jej slov spomedzi bezstavovcov je vzácnosťou bystruška potočná, ktorá je zákonom chránená. Informovala, že do rezervácie je možné nahliadnuť len z turistického chodníka. Juhovýchodným okrajom rezervácie prechádza zeleno označený turistický chodník a severozápadným okrajom zas modro označený chodník. Vedie zo sedla Jasenová dolinou Veľká prostredná na Tri vody.



Havranie skaly tvoria lávové prúdy a nachádzajú sa v okrese Brezno v katastrálnom území obce Hronec. Vyhlásené za prírodnú rezerváciu boli v roku 1997. Ich výmera je 32 hektárov a platí v nich 5. stupeň územnej ochrany. Podľa geomorfologického členenia rezervácia patrí do oblasti Slovenské stredohorie, celku Poľana, podcelku Vysoká Poľana.