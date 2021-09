Hazard bude vo Zvolene po novom zakázaný aj 1. januára

Zvolen 27. septembra (TASR) - Zákaz prevádzkovania hazardných hier na území mesta Zvolen bude od nového roka platiť už aj 1. januára. Zhodli sa na tom zvolenskí mestskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Oproti v súčasnosti platnému všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) bude zo zákazu zároveň vypustený Sviatok práce, čo je 1. máj.



Možnosť zakázať prevádzkovanie hazardných hier na území obce v určitých dňoch nad rámec zákonom stanoveného zákazu (Veľký piatok, 24. a 25. 12.) povoľuje mestám zákon o hazardných hrách. Samospráva tak môže zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území počas maximálne 12 dní, VZN je však potrebné každoročne obnovovať. Môžu to byť cirkevné, štátne sviatky, alebo to môže platiť počas verejného podujatia v meste.



Dôvodová správa v materiáli, ktorý v pondelok schválili poslanci uvádza, že na území mesta Zvolen je v súčasnosti 15 herní a jedno kasíno, kde je približne 480 prístrojov a technických zariadení. "Za rok 2020 bol príjem za hazardné hry spolu vo výške 356.503 eur a za prvý polrok tohto roka vo výške 9712 eur," informuje s tým, že pre pandémiu nového koronavírusu bolo umožnené prevádzkovateľom hazardných hier uhradiť odvod do 31. decembra tohto roka bez toho, aby sa dostali s platením odvodu do omeškania.