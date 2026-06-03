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HAZARDÉR: Vodič prekročil rýchlosť o 111 km/h

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Za uvedené porušenie pravidiel cestnej premávky bol vodič na mieste riešený v blokovom konaní v zmysle sadzobníka pokút.

Autor TASR
Dežerice 3. júna (TASR) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou namerali na ceste I/9, v úrovni križovatky s obcami Dežerice a Ruskovce (okres Bánovce nad Bebravou), vodiča osobného motorového vozidla, ktorý prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 111 kilometrov za hodinu (km/h). TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vodič jazdil v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 70 km/h, rýchlosťou až 181 km/h. „Za uvedené porušenie pravidiel cestnej premávky bol vodič na mieste riešený v blokovom konaní v zmysle sadzobníka pokút,“ spresnila Klenková.

Upozornila, že v uvedenom úseku dochádza k častým dopravným nehodám so závažnými následkami, preto je takáto jazda mimoriadne nebezpečná. „Pri takejto rýchlosti sa vodičovi výrazne skracuje čas na reakciu a predlžuje brzdná dráha, kde je potrebné zdôrazniť, že ide o prejazd cez križovatku,“ dodala policajná hovorkyňa s tým, že vodič tým ohrozuje nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

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