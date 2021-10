Hazardné hry dostanú v Trenčíne v budúcom roku počas 15 dní stopku

Trenčín 27. októbra (TASR) – V Trenčíne bude v budúcom roku minimálne 15 dní zakázané prevádzkovať hazardné hry. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré v stredu schválili poslanci mestského zastupiteľstva.



Podľa vedúcej ekonomického úseku trenčianskej radnice Márie Capovej zákon o hazardných hrách umožňuje obciam uplatniť určité formy regulácie prevádzkovania hazardných hier na území obce vo všeobecne záväzných nariadeniach. V zmysle zákona je celoštátne zakázané prevádzkovať hazardné hry na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.



Samospráva si môže určiť ďalších 12 dní v roku, počas ktorých zakáže na svojom území prevádzkovať hazardné hry. V Trenčíne to bude v zmysle nového VZN nad rámec zákona aj 1., 2. a 6. januára, 16. – 18. apríla, 19. – 23. decembra a 26. decembra.



Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardných hier vstúpi do platnosti 1. januára 2022 a platné bude do konca roka.