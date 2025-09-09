Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HaZZ: Bratislavskí hasiči likvidovali nočný požiar kontajnerov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Výšku škody, ktorá vznikla na kontajneroch i vozidle, predbežne vyčíslili na 4300 eur.

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Bratislavskí hasiči počas noci na utorok zasahovali v mestskej časti Petržalka, kde na Osuskej ulici došlo k požiaru kontajnerov na odpad. „Požiarom bolo zasiahnutých okrem ôsmich kontajnerov aj vedľa zaparkované vozidlo,“ priblížil situáciu Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako predbežnú príčinu manipuláciu s otvoreným ohňom,“ dodali hasiči.

Výšku škody, ktorá vznikla na kontajneroch i vozidle, predbežne vyčíslili na 4300 eur.
