HaZZ: Chemické látky v kamióne pod Strečnom neboli nebezpečné

Strečno 15. marca (TASR) - Chemické látky v kamióne, ktorého vodič mal v sobotu ráno pod Strečnom zaviniť smrteľnú dopravnú nehodu, neboli nebezpečné a neunikli do prírodného prostredia. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.



"K úniku látky do prostredia nedošlo. Bola to olejovitá látka, ktoré nepatrí medzi nebezpečné," informovali hasiči s tým, že kamión už odťahová služba z miesta nehody odstránila.



K čelnej zrážke kamióna a osobného motorového vozidla došlo v sobotu okolo šiestej hodiny ráno. Zaviniť ju mal vodič kamióna, ktorý s automobilom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným vozidlom. Pri nehode prišiel o život 26-ročný vodič osobného auta, vodič kamióna utrpel zranenia, v dychu mal 0,73 promile alkoholu.