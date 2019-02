Nepríjemná nehoda na ružinovskom Rohlíku

Muža, ktorému bola poskytnutá prvá pomoc, previezli do nemocnice.

Bratislava 25. februára (TASR) – Bratislavskí hasiči zasahovali v pondelok večer pri záchrane muža, ktorý spadol do ružinovského jazera Rohlík. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.



"Hasičská jednotka po príjazde na miesto vykonala prieskum, v rámci ktorého zistila, že muž sa už vo vode nenachádza, do príchodu jednotky bol z vody vytiahnutý," spresnili. Poskytli mu prvú pomoc. V tejto chvíli ho sanitka preváža do nemocnice.



Na zásahu sa zúčastnilo 12 hasičov s troma kusmi techniky.