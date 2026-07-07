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Pád zo strechy na lešenie: V Bratislave zachraňovali človeka

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Miesto nehody. Foto: HaZZ

Zasahujúci hasiči asistovali zdravotníckym záchranárom pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe.

Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Hasiči asistovali v pondelok (6. 7.) na Račianskej ulici v Bratislave pri záchrane osoby, ktorá spadla zo strechy na časť lešenia vo výške druhého nadzemného podlažia a po úraze hlavy sa nachádzala v bezvedomí. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

„Zasahujúci hasiči asistovali zdravotníckym záchranárom pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe a po stabilizácii preložili pacienta prostredníctvom výškovej techniky do vozidla záchrannej zdravotnej služby,“ priblížili hasiči.

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