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Hasiči likvidovali dva rozsiahle požiare v okrese Levice

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Hasičská snímka. Foto: Hasičský a záchranný zbor﻿

Hasiči bojovali s ohňom viac ako šesť hodín.

Autor TASR
Levice 28. júla (TASR) - Dva rozsiahle požiare likvidovali v pondelok 27. júla profesionálni i dobrovoľní hasiči v okrese Levice. Krátko popoludní vypukol požiar strniska vo Veľkých Turovciach. Oheň sa rozšíril až do priľahlého lesného a krovinatého porastu. Zasiahnutých bolo približne 80 hektárov strniska a ďalších 10 hektárov lesného porastu, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Hasiči bojovali s ohňom viac ako šesť hodín. Pomoc im poskytli aj miestni poľnohospodári, ktorí nasadili traktory a vytvárali ochranné pásy, aby plamene zastavili. Pri udalosti zasahovali hasiči z hasičských staníc Šahy, Levice a Nové Zámky spoločne s dobrovoľnými hasičmi z obcí Dudince, Hontianska Vrbica, Hontianske Moravce, Horné Turovce, Plášťovce, Vinica a Vyškovce nad Ipľom.

Zásah vo Veľkých Turovciach sa ešte neskončil, keď jednotky smerovali k ďalšiemu rozsiahlemu požiaru v Hokovciach. V areáli bývalého družstva horel trávnatý a krovinatý porast. Oheň zasiahol plochu približne deväť hektárov. Na jeho likvidáciu boli povolané jednotky zo staníc Želiezovce, Levice, Nitra a Nové Zámky. Na mieste spolupracovali aj dobrovoľní hasiči z obcí Dudince, Hontianske Moravce, Tekovské Lužany a Terany. Trvalo niekoľko hodín, kým hasiči dostali plamene pod kontrolu.



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