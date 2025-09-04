< sekcia Regióny
NOČNÁ DRÁMA V BRATISLAVE: Hasiči likvidovali požiar v bytovke
Hasiči po príjazde na miesto udalosti prieskumom zistili, že ide o požiar drevených dosiek na balkóne na 2. poschodí.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (3. 9.) neskoro večer pri požiari na balkóne sedemposchodového bytového domu na Ivánskej ceste. Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti prieskumom zistili, že ide o požiar drevených dosiek na balkóne na 2. poschodí, pričom požiar bol do príchodu hasičských jednotiek už lokalizovaný,“ priblížili. „Zasahujúci hasiči požiar následne zlikvidovali prostredníctvom jednoduchých hasiacich prostriedkov a zadymené priestory odvetrali pomocou pretlakovej ventilácie,“ dodali.
Pri požiari sa nikto nezranil, pravdepodobnou príčinou vzniku bola manipulácia s otvoreným ohňom.
